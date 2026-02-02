MEB takvimi duyurdu: Ara tatil ve Ramazan Bayramı çakıştı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönem takvimini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren yeni programda, mart ayındaki ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle birlikte okulların ikinci dönemine ait tatil rotası kesinleşti. Açıklanan programda en çok konuşulan detay, mart ayında yapılacak ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı günleriyle örtüşmesi oldu.

ARA TATİL VE BAYRAM AYNI ANDA

Bakanlığın planlamasına göre okullarda ikinci ara tatil, 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı takvimi de işleyecek. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili hafta sonuyla birleşerek 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Böylece ara tatil ile bayram izni tek bir takvimde birleşmiş olacak.

Takvimde ikinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatil günleri de yer aldı. Buna göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

Eğitim öğretim yılının son virajında ise Kurban Bayramı idrak edilecek. Tatil, 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karnelerin alınmasıyla tamamlanacak. Öğretmenler ise yaz tatili öncesinde 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programını gerçekleştirecek.

