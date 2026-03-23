MEB ve SPK iş birliği: Tüm okullarda ilk ders finansal okuryazarlık oldu

Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm okullarda öğrenciler güne "finansal okuryazarlık" dersiyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ders içerikleri, öğretmenin branşı fark etmeksizin birinci ders saatinde ortak şekilde işlendi. Bu uygulamayla, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amaçlandı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE BÜTÜNCÜL EĞİTİM

Finansal okuryazarlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenleri arasında tanımlanan 'okuryazarlık becerileri' kapsamında önemli bir beceri alanı olarak yer alıyor. Beceri temelli, bütüncül ve yaşamla ilişkili öğrenme yaklaşımı doğrultusunda bu alan, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan temel unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bakanlık tarafından TYMM ile uyumlu olacak şekilde öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi platformlarında, öğretmenler ile yöneticilere yönelik ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinde içerikler geliştiriliyor.

İşlenen ortak derste, öğrencilere dijital dünyanın barındırdığı finansal risklere yönelik farkındalık kazandırılması hedeflendi. Ders içeriklerinde, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının işleri hızlandırıp kolaylaştırdığı belirtilirken, bu platformların kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkat çekildi. Öğrencilere yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılarda bulunuldu.

Eğitim kapsamında dijital güvenlik uyarılarının yanı sıra, bütçe planlaması ve kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında da öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Finansal okuryazarlık dersiyle, teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamdaki ve finansal faaliyetlerdeki yerini doğru kavramaları için öğrencilere rehberlik edilmesi amaçlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve içeriklerine https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde yer alan ‘finansal okuryazarlık’ alanından erişilebiliyor.