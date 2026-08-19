MEB'den 2026-2027 genelgesi! Okullarda yeni yasaklar ve kurallar belli oldu

Yeni dönemde sınıflarda telefon yasağından randevusuz veli girişine, dış kaynaklı deneme sınavlarının engellenmesinden kayıt parası yasağına kadar çok sayıda kritik karar yürürlüğe girdi.

SINIFTA TELEFON VE DIŞ DENEME SINAVLARINA KESİN YASAK

Cep Telefonu Kısıtlaması: Öğrencilerin sınıflarda cep telefonu bulundurmama uygulaması devam edecek. Öğretmenler de ders esnasında telefon kullanmayacak. Ödev ve bilgilendirmeler sadece Bakanlığın resmi dijital platformları üzerinden yapılacak.

Deneme ve Tarama Sınavlarına Engel: Bakanlığın merkezi ortak sınavları ve ölçme araçları haricinde; öğrencileri sıralamaya tabi tutan veya yarıştıran özel yayınevi denemeleri, tarama testleri ve hazır bulunuşluk sınavları okullarda uygulanmayacak, velilere/öğrencilere satın aldırılamayacak.

RANDEVUSUZ VELİ ALINMAYACAK, KAYIT PARASI YASAKLANDI

Okul Randevu Sistemi Şartı: Veliler okullara yalnızca Okul Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak girebilecek. Randevusu bulunmayan veya öğrencinin yasal velisi/vasisi olmayan kişiler okul bahçesine dahi alınmayacak.

Kayıt Parasına Sıkı Takip: Kayıt bölgesi sınırlarına titizlikle uyulacak; "kayıt parası", "bağış" veya başka adlar altında velilerden zorunlu ücret talep edilemeyecek. İhlaller hakkında doğrudan adli ve idari işlem başlatılacak.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK, ÖĞRENCİLERE DERSTEN ÖNCE EGZERSİZ

Önlük Vurgusu: İdareci ve öğretmenlerin mesleğin saygınlığına uygun kılık-kıyafet kurallarına riayet etmesi ve beyaz önlük giymeleri yönündeki tavsiye kararı takip edilecek.

Kültürfizik Hareketleri ve Fiziksel Uygunluk: Sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla imkanlar dahilinde ilk dersten önce kısa süreli kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Ortaokul ve liselerde yılda 2 kez fiziksel uygunluk ölçümü yapılıp e-Okul'a işlenecek.

Pahalı Kırtasiye Seti Yönlendirmesi Yasak: Ücretsiz dağıtılan ders kitapları esas alınacak; velileri pahalı ithal kırtasiye markalarına veya ek kaynak kitaplara yönlendiren reklam ve tanıtımlara izin verilmeyecek.

YAPAY ZEKA 'DİLİM' VE YENİ EBA DEVREYE GİRİYOR

Müfredat ve Teknoloji: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu yeni EBA, MEBİ, HEMBA ve yerli yapay zekâ destekli öğrenme platformu DİLİM öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulacak.

26 Seçmeli Ders: Yapay zekâ, robotik kodlama, düşünme eğitimi ve temel yaşam becerileri dahil 16 ders kademeli; çevre, hukuk-adalet ve medya okuryazarlığı dahil 10 ders ise doğrudan uygulanacak.