MEB'den okullarda tarihi dönem! Yeni düzenleme geliyor

Bakanlığın 2026-2030 yıllarını kapsayan "İklim Değişikliği Eylem Planı" doğrultusunda, eğitim ortamları iklime dirençli ve sağlık dostu yapılara dönüştürülecek. Bu kapsamda, okul kantinlerinden havalandırma sistemlerine, kişisel termos kullanımından "Sıfır Atık" hamlelerine kadar pek çok yenilik hayata geçirilecek.

GIDA GÜVENLİĞİNE DİJİTAL KALKAN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MENÜLER

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" çatısı altında öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimi güvence altına alınacak. Artan ortam sıcaklıklarının gıdalarda bozulmaya yol açmasını engellemek amacıyla okul kantin ve yemekhanelerinde "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi" kurulacak.

Bunun yanı sıra, karbon ayak izi düşük, bölgesel ve mevsimsel gıdaların önceliklendirildiği "Sürdürülebilir Menü Yönetim Sistemi" tasarlanacak. Ayrıca okul menülerine tuzsuz diyet seçenekleri eklenecek; böbrek yetmezliği ve alerjik astım gibi kronik rahatsızlığı olan çocukların beslenme ihtiyaçları önceliklendirilecek.

KİŞİSEL TERMOSLAR YAYGINLAŞACAK, SU PINARLARI KURULACAK

Plana göre, ambalajlı su tüketimini azaltmak ve su tasarrufu bilincini yerleştirmek için okullarda yeni bir dönem başlayacak:

Yüksek Filtrasyonlu Pınarlar: Öğrencilerin temiz içme suyuna ambalajsız erişebilmesi için okullarda düzenli mikrobiyolojik analizleri yapılan, yüksek filtrasyonlu su pınarları yaygınlaştırılacak.

Çelik ve Cam Termos Dönemi: Öğrencilerin çelik veya cam materyalden üretilmiş kişisel su termosları kullanması teşvik edilerek sağlıklı suya erişim kolaylaştırılacak.

OKUL HAVASINA SIKI DENETİM VE ISI KONFORU

Sınıflardaki öğrenme verimini artırmak amacıyla doğal havalandırma esas alınacak. Bakanlığa bağlı 10 bin metrekare ve üzerindeki kapalı alana sahip kurumlarda, iç ortam hava kalitesini anlık ölçen ve risk durumunda uyarı veren dijital sistemler kurulacak. Aşırı sıcak veya soğuk hava dalgalarına karşı ise düşük maliyetli gölgeleme ve bina kabuğu iyileştirme çalışmalarıyla sınıfların ısı konforu artırılacak.

MESLEK LİSELERİNDEN TEKNOLOJİK DESTEK VE "SIFIR ATIK" YÖNERGESİ

"Yeşil Okul" vizyonu kapsamında çevresel sürdürülebilirliği artırmak adına okul ve yurtlarda su verimliliği sağlayan cihazların kullanımı yaygınlaştırılacak. Bu teknolojik donanımların tasarımı ve üretimi mesleki ve teknik eğitim kurumlarında (meslek liseleri) desteklenecek.

Süreci resmi bir zemine oturtmak amacıyla bir "Sıfır Atık Uygulama Yönergesi" hazırlanacak. Okullarda yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, kompost sistemleri ve okul bahçelerinde agroekolojik (doğal tarım) uygulamalar hayata geçirilecek. En başarılı okul uygulamaları ise MEB'in kuracağı "Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı" üzerinden tüm Türkiye'ye sergilenecek.