MEB’den yeni düzenleme: Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması geliyor

Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Gelecek eğitim yılından itibaren devlet okullarında tek tip deri ayakkabı zorunlu olacak.

Hürriyet Gazetesi’nden Taylan Özgür Dil’in haberine göre, okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından başlayan tek tip kıyafet uygulaması tek tip ayakkabı ile tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlıkları süren düzenlemeyle, 2026-2027 eğitim yılından itibaren devlet okullarında tek tip deri ayakkabı zorunlu olacak.

Uygulamanın amacı, öğrencilerin sağlıklı ayakkabı kullanmasını teşvik etmek ve ithal veya sahte spor ayakkabılar nedeniyle ortaya çıkan eşitsizliği önlemek.

Gelecek Yıl Yürürlüğe Girecek Uygulamanın Detayları:

Tek tip deri ayakkabı uygulaması 2026-2027 eğitim yılından itibaren başlatılacak.
Ayakkabılarda marka, desen, logo veya reklam unsuru bulunmayacak.
Okulların okul aile birlikleri ve öğretmenlerinin görüşleri alınarak uygun modeller belirlenecek.
Uygulama, öğrencilerin ayak sağlığı ve yerli üretim sektörünün sürdürülebilirlik politikaları dikkate alınarak hayata geçirilecek.
Düzenleme, ekonomik ve pedagojik faydalar sağlayacak; velilerin, bütçelerine uygun deri ayakkabı seçmelerine olanak tanıyacak.
Yeni Ayakkabılarla İlgili Hazırlıklar

Ayakkabı ve deri sektörü temsilcileri MEB yetkilileriyle görüşerek, okul ayakkabısında yeni kriterlerin yol haritasını belirledi. Ayrıca, uygulama öncesinde sağlık ve sürdürülebilirlik konularında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikler, MEB ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle desteklenecek.

TARİHÇE

Türkiye’de okullarda tek tip kıyafet uygulaması, İsmet İnönü döneminde 1930’larda başlamış ve öğrenciler arasındaki gelir farkını azaltmak amacıyla siyah önlük kullanılmıştı. 1990’lardan itibaren okullara farklı renklerde önlükler girerken, 2012’de kıyafet yönetmeliği serbestleşti. Ayakkabılar da bu değişiklikleri takip ederek, 2012’den sonra farklı marka ve renklerde spor ayakkabı kullanımına izin verilmeye başlandı. Yeni düzenleme ile okul ayakkabıları tekrar standartlaştırılmış olacak.

