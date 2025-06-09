MEB'den yeni karar: İngilizce ve Almanca saatleri artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tüm illerde ortaokullarda çoklu yabancı dil eğitimine geçiyor. Bu kapsamda öğrenciler, İngilizce'nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca da öğrenecek.

Mert Sagit Mert Sagit
MEB'den yeni karar: İngilizce ve Almanca saatleri artıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda yabancı dil öğretimine yönelik kapsamlı bir reform hayata geçiriyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren, daha önce pilot olarak uygulanan çoklu yabancı dil modeli, Türkiye genelindeki tüm ortaokullarda tüm sınıf düzeylerinde uygulanmaya başlanacak.

YENİ DERS PROGRAMININ DETAYLARI

Yeni model doğrultusunda, öğrencilerin haftalık yabancı dil ders saatleri yeniden düzenlendi. 5. sınıf öğrencileri haftada 14 saat İngilizce, 2 saat ise Almanca dersi alacak. İngilizce ders saati üst sınıflarda kademeli olarak azaltılırken, Almanca dersi tüm sınıf seviyelerinde sabit tutulacak.

SINIF BAZINDA YABANCI DİL DERS DAĞILIMI

MEB'in yeni modeli kapsamında öğrencilerin haftalık ders saatleri şu şekilde planlandı:
5. sınıf öğrencileri haftada 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi alacak. İngilizce ders saatleri üst sınıflarda kademeli olarak azalırken, Almanca eğitimi tüm sınıf seviyelerinde sabit kalacak.

6. sınıf öğrencileri 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 7. sınıf öğrencileri 7 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 8. sınıf öğrencileri ise 5 saat İngilizce ve 2 saat Almanca dersi görecek.

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