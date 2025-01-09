Meslek Yüksekokulları için yeni dönem başlıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MYO’ların eğitim programlarının baştan sona yenileneceğini duyurdu. Özvar, sektör temsilcileriyle yapılan çalışmalar sonucu organize sanayi bölgelerinde (OSB) MYO’ların müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini ve dijital beceri odaklı yeni modellerin hayata geçirileceğini söyledi.

“Amacımız, öğrencilerin uygulamalı eğitimle donatıldığı, dijital ve yeşil beceri ağırlıklı tematik MYO’lar kurmaktır” diyen Özvar, bu çalışmaların sektörel iş birliğiyle devam edeceğini vurguladı.

Dijital ve yeşil programlar öne çıkıyor

Özvar, “2024 yılında 20 üniversitede, 70’i aşkın dijital beceri odaklı ön lisans ve lisans programı açıldı. Yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve kuantum teknolojisi gibi alanlarda insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, tarım ve sağlık sektöründe yeşil dönüşüm için özel programların hazırlanacağını belirtti.

Standartları karşılamayan MYO’lara destek kesilecek

Yeni düzenlemeye göre, her yıl MYO’lar denetlenecek ve standartları karşılamayan meslek yüksekokulları eğitim desteklerinden mahrum kalacak. Özvar, bu kararın kaliteyi artırmayı amaçladığını belirterek, rektörlere çağrıda bulundu:

“Rektörlerimiz, ayda en az birkaç kez MYO’ları ziyaret etmeli ve çalışmaları yerinde incelemelidir.”

MYO mezunlarının i̇stihdam oranı artıyor

Organize sanayi bölgelerindeki MYO mezunlarının istihdam oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Özvar, 2023’te MYO mezunlarının istihdam oranı %61,27 iken, OSB-MYO’lardan mezun olanların istihdam oranının %78 olduğunu açıkladı. Bu başarıda, sektör ihtiyaçlarına göre hazırlanan müfredatların ve uygulamalı eğitimin etkili olduğunu vurguladı.

Staj ve i̇ş yeri uygulamaları genişletilecek

Özvar, staj ve iş yeri uygulamalarının süre ve çeşitliliğinin artırılacağını belirtti. OSB-MYO iş birliğinin bu alanda güzel bir örnek oluşturduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerin iş gücü piyasasıyla daha sıkı bir bağ kuracağını vurguladı.