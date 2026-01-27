Milli Eğitim Akademisi başvuruları bitti mi? MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 bin öğretmen adayının merakla beklediği MEB-AGS akademi başvurularında saat 16.00 itibarıyla ekranlar kapandı. Tercihlerini yapan binlerce aday için şimdi en kritik aşama başladı. Peki, asıl ve yedek isimlerin yer alacağı o liste ne zaman ilan edilecek? İşte o tarih!

Milli Eğitim Akademisi başvuruları bitti mi? MEB-AGS 10 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yayınlanma:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 10 bin öğretmen ataması sürecinde en kritik aşamalardan biri olan akademi hazırlık eğitimi başvuruları bugün kapandı. 2025 MEB-AGS puanına göre yapılan tercihler, saat 16.00 itibarıyla sona ererken, sistem üzerinden başvurusunu tamamlayamayan adaylar "geç başvuru" imkanını araştırmaya başladı.

Bakanlıktan Ek Süre Açıklaması Gelmedi

Öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği süreçte, sınıf öğretmenliği ve özel eğitim branşları en yüksek kontenjanla öne çıktı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı cephesinden henüz ek bir süre tanınacağına veya geç başvuru günü belirleneceğine dair bir duyuru yapılmadı. Mevcut takvime göre başvurular kesin olarak sonlandırıldı.

Sonuçlar Cuma Günü Duyurulacak

Adayların puan üstünlüğü ve tercihlerine göre yapılacak yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hazırlık eğitimine hak kazanan asıl ve yedek isimler, 30 Ocak 2026 Cuma günü Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden kamuoyuna açıklanacak.

