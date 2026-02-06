Milli Eğitim Akademisi için geri sayım başladı: Kimler başvurabilir, atamalar ne zaman?

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 il ve 12 farklı merkezde yürütülecek eğitim ve uygulama faaliyetleri için personel alım süreci resmen başladı. "Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde istihdam edilecek eğitim personeline ilişkin detaylı kılavuz kamuoyuyla paylaşıldı.

KADRODA KİMLER YER ALABİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başvuru havuzu akademik ve mesleki tecrübeyi kapsayacak şekilde belirlendi. Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyeleri sürece dahil olabilecek.

Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan doktora veya daha üst akademik unvana sahip personel ile öğretmen olarak görev yapanlardan "uzman öğretmen" veya "başöğretmen" unvanını taşıyanlar da başvuruda bulunabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar için süreç 9 Şubat'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde "mebakbis.meb.gov.tr/basvuru" adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru esnasında adaylar, doktora mezuniyetleri veya öğretmenlik alanlarına uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek. İstihdam süreci, başvuranın mevcut kadrosuna göre farklılık gösterecek. Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından başvuruda bulunan adaylardan istihdam edilecekler, Kurul tarafından teklif edilenler arasından Bakan onayı ile belirlenecek. Bu gruptaki sonuçlar 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

Bakanlık kadrolarından başvuranların değerlendirmesi ise farklı bir prosedürle işleyecek. Bu adaylar, 16-18 Şubat tarihleri arasında komisyonlarca "Eğitim Personeli Değerlendirme Formu" üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak.

Değerlendirme sonuçları 19 Şubat'ta Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Değerlendirme sonrası oluşan puan üstünlüğüne göre kontenjanın üç katı aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

Süreç sonunda adaylar, sözlü sınav puanı üstünlüğüne ve tercihlerine göre yerleştirilecek. Nihai yerleştirme sonuçları 25 Mart'ta Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.