Milli Eğitim Akademisi sınavı için geri sayım başladı: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz 2025’te uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayım başladı.

Sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

Sınav belgelerine erişim süreciyle birlikte adayların sınav öncesi dikkat etmeleri gereken detaylar da gündeme geldi. Giriş belgelerinde sınav merkezi, bina, salon ve sınav saati gibi tüm bilgiler yer alıyor. Adayların sınav günü belgelerini eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları zorunlu.