Milli Eğitim Akademisi sınavı için geri sayım başladı: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na başvuran binlerce öğretmen adayı için kritik süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ait sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli Eğitim Akademisi sınavı için geri sayım başladı: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz 2025’te uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayım başladı.

Sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden edinebilecek.

Sınav belgelerine erişim süreciyle birlikte adayların sınav öncesi dikkat etmeleri gereken detaylar da gündeme geldi. Giriş belgelerinde sınav merkezi, bina, salon ve sınav saati gibi tüm bilgiler yer alıyor. Adayların sınav günü belgelerini eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları zorunlu.

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