Milli Eğitim Akademisi yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli eğitim personeli yerleştirme sonuçları sorgula

Millî Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımı kapsamında sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar için itiraz süreci başlarken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Milli Eğitim Akademisi yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli eğitim personeli yerleştirme sonuçları sorgula
Yayınlanma:

Millî Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını mebakbis.meb.gov.tr adresindeki başvuru sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

İTİRAZ BAŞVURULARI BAŞLADI

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için itiraz süreci başladı. Adaylar 12–18 Mart 2026 tarihleri arasında itiraz başvurusu yapabilecek.

İtirazda bulunmak isteyen adayların, T.C. kimlik numarası ile birlikte KDV dâhil 75 TL itiraz ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatırmaları gerekiyor. Başvurular e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacak.

Belirlenen süre dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Dilekçe, faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar da değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca sözlü sınava katılmayan adayların bu konuya ilişkin itiraz başvuruları dikkate alınmayacak.

İTİRAZLAR 19 MART’A KADAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonları tarafından 12–19 Mart 2026 tarihleri arasında sonuçlandırılacak. Değerlendirme sonuçları adaylara e-İtiraz Modülü üzerinden bildirilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar nihai sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre başvurdukları eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecek.

Millî Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli yerleştirme sonuçlarının 25 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edileceği açıklandı.

MEB 903 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Branş dağılımı ve şartlar neler?MEB 903 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Branş dağılımı ve şartlar neler?Eğitim
meb
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Sinpaş Reserve Marmaris
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?