Milli Eğitim Akademisi yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli eğitim personeli yerleştirme sonuçları sorgula

Millî Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını mebakbis.meb.gov.tr adresindeki başvuru sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

İTİRAZ BAŞVURULARI BAŞLADI

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için itiraz süreci başladı. Adaylar 12–18 Mart 2026 tarihleri arasında itiraz başvurusu yapabilecek.

İtirazda bulunmak isteyen adayların, T.C. kimlik numarası ile birlikte KDV dâhil 75 TL itiraz ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatırmaları gerekiyor. Başvurular e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacak.

Belirlenen süre dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Dilekçe, faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar da değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca sözlü sınava katılmayan adayların bu konuya ilişkin itiraz başvuruları dikkate alınmayacak.

İTİRAZLAR 19 MART’A KADAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonları tarafından 12–19 Mart 2026 tarihleri arasında sonuçlandırılacak. Değerlendirme sonuçları adaylara e-İtiraz Modülü üzerinden bildirilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar nihai sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre başvurdukları eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecek.

Millî Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli yerleştirme sonuçlarının 25 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edileceği açıklandı.