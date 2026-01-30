Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak adaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Milli Eğitim Akademisi’nde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak adaylar açıklandı. Asıl ve yedek aday listeleri, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için başvurular 20–27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan değerlendirmelerin ardından, alan bazında puan üstünlüğü esas alınarak yerleştirmeler gerçekleştirildi.

Başvuruların incelenmesinin ardından, her alan için belirlenen kontenjan kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10’u kadar da yedek aday belirlendi.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler; adayların MEB-AGS puanları ve tercihleridoğrultusunda yapıldı. Bazı branşlarda eğitim tek merkezde yürütülürken, birden fazla merkez bulunan alanlarda tercihler esas alındı. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise merkezlere resen yerleştirildi.

EĞİTİMLER 7 İLDE VERİLECEK

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimleri;

Ankara

Erzurum

Aksaray

İstanbul

Kayseri

Gaziantep

Sivas

illerinde bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Yetkililer, asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adayların çağrılacağını bildirdi.