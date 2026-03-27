Milli Eğitim Akademisi'nden ek atama müjdesi: Başvurular yarın başlıyor

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli için ek atama süreci başlıyor. Boş kalan kontenjanlar için başvurular 28-30 Mart tarihlerinde alınacak, sonuçlar 1 Nisan’da açıklanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin ek atama duyurusunu yayımladı.

Yapılan açıklamada, bakanlık kadrolarından istihdam edileceklere ayrılan kontenjanlarda yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlar için ek atama sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Başvuruların 28-30 Mart tarihleri arasında alınacağı belirtilirken, sözlü sınav puanı 70 ve üzerinde olup tercihlerine yerleşemeyen adayların başvuruda bulunabileceği ifade edildi.

Adayların başvurularını mebakbis.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle gerçekleştireceği aktarıldı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, boş kontenjan bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinin tamamını tercih edebilecek.

Yerleştirmelerin sözlü sınav puan üstünlüğüne göre yapılacağı ve yerleşen adaylar için yeniden tercih hakkı bulunmayacağı vurgulandı.

Öte yandan sonuçların 1 Nisan tarihinde Milli Eğitim Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği açıklandı.

