Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Eğitimde rota değişti, kayıtların %43'ü o okullara yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak üzere Ağrı'ya gitti. Valilik ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda yetkililerle bir araya gelen Tekin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını ifade etti. Bakan Tekin, yeni eğitim dönemindeki stratejik hedefleri ve sahadaki sonuçları değerlendirdi.

LİSE KAYITLARINDA MESLEKİ EĞİTİM RÜZGARI

Eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başladığını anımsatan Bakan Tekin, bu yılın ana temasının "Yeşil" ve "Vatan" olarak belirlendiğini kaydetti. Yıl boyunca okullarda, valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde doğa ve vatan sevgisi ekseninde yüz binlerce etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Tekin, mesleki eğitime verilen ağırlığın somut sonuçlarını şu sözlerle açıkladı: "O gün başlarken, bu yıl için temel tema olarak seçtiğimiz 'Yeşil' ve 'Vatan' konusuydu. Onun dışında, mesleki ve teknik eğitim konusunda yoğunlaşacağımızı taahhüt etmiştik. Bir de eğitimde yapay zeka uygulamaları ile ilgili yoğunlaşacağımızı daha önce söylemiştik. Bu eğitim öğretim yılında çocuklarımız okullarımızda, doğa ve vatan sevgisi başta olmak üzere 'Yeşil Vatan'la ilgili yüzbinlerce etkinlik yaptı. Öğretmen arkadaşlarımız illerde, valilerin, kaymakamlıkların koordinesinde bu anlamda çocuklarımıza farkındalık oluşturacak çok sayıda etkinliğin altına imza attı. Mesleki ve teknik eğitim konusunda bu yıl gerçekten ciddi bir hareketlilik söz konusu. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilk defa ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz arasında mesleki ve teknik eğitimin oranı yüzde 43'e çıkmış durumda. Mesleki ve teknik eğitim konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz."

YAPAY ZEKADA ULUSLARARASI BAŞARI

Bakan Tekin, öğrencilerin yapay zeka politika belgesine yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekti. Öğretmenlerin mesleki gelişimi için de yapay zeka destekli uygulamaların devreye alındığını belirten Tekin, bu alandaki çalışmaların küresel ölçekte karşılık bulduğunu vurguladı: "Uluslararası ortamda ödül alan yapay zeka uygulamalarımız var. Bu anlamda bizim açımızdan dopdolu bir eğitim öğretim yılının ilk yarı yılı tamamlanmış oldu. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açıklamalarında Ağrı özelindeki eğitim yatırımlarına da geniş yer ayıran Tekin, 2002 yılından bugüne kentteki değişimi rakamlarla ortaya koydu. Eğitim altyapısındaki gelişimi "devrim niteliğinde" olarak tanımlayan Bakan Tekin, şu kıyaslamayı yaptı: "Türkiye'de bütün illerde olduğu gibi Ağrı'da da 2002'den itibaren gerçekten eğitim öğretim altyapısı itibarıyla devrim niteliğinde işler yapılmış durumda. 2002 yılında 3 bin 395 öğretmenimiz varken, şimdi 8 bin 524 öğretmenimiz var. 2002 yılında 2 bin 636 dersliğimiz varken, şimdi 6 bin 976 dersliğimiz var. Gördüğünüz gibi derslik sayısı 2,5 kat artmış durumda."

Tekin sözlerini; bilim sanat merkezleri, spor salonları, laboratuvarlar ve kütüphaneler gibi alanlarda atılan adımları hatırlatarak, kentte yapılması gereken diğer çalışmaların da yatırım programına alınacağı mesajını vererek tamamladı.