Milli Eğitim Bakanı Tekin'den erken yükseköğretim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi, öğrencilerin üniversiteye geçiş yaşı ve kamuoyunda merakla beklenen ara tatillerin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den erken yükseköğretim açıklaması
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle ilgili tartışmalara değinen Tekin, günümüzde çocukların bilgiye çok daha kolay ulaştığına vurgu yaptı. 

Bakan Tekin, bu kolaylığın bir getirisi olarak öğrencilerin yükseköğretime daha erken yaşlarda geçiş yapabilmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili kamuoyunda yürütülen tartışmaların Bakanlık tarafından yakından takip edildiği ve titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

ARA TATİLLER İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

Öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da Bakan Tekin'in gündemindeydi. Bakan Tekin konuyla ilgili, ''Biz attığımız her adımı Bakanlık içerisinde, her genel müdürlük bünyesinde var olan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yani yapılan şeyin arzu ettiğimiz sonuçları doğurup doğurmadığı, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool Teknik Direktörü'nden Uğurcan Çakır övgüsü: ''Önemli kurtarışlar yaptı''Liverpool Teknik Direktörü'nden Uğurcan Çakır övgüsü: ''Önemli kurtarışlar yaptı''Spor
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 125 milyon TL’lik kamu zararıDöşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 125 milyon TL’lik kamu zararıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

yusuf tekin
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu
Güne operasyon haberleri ile başlanmayacak
Sinpaş Reserve Marmaris
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon
İran: "104 İHA'yı düşürdük"
İsrail, Filistinli esirlerin koğuşlarına eş zamanlı baskın yaptı
"Bölgedeki ABD-İsrail radarlarının çoğu imha edildi"
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 11 Mart Çarşamba Gazete manşetleri 11 Mart Çarşamba
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol!