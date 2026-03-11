Milli Eğitim Bakanı Tekin'den erken yükseköğretim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle ilgili tartışmalara değinen Tekin, günümüzde çocukların bilgiye çok daha kolay ulaştığına vurgu yaptı.

Bakan Tekin, bu kolaylığın bir getirisi olarak öğrencilerin yükseköğretime daha erken yaşlarda geçiş yapabilmesi gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili kamuoyunda yürütülen tartışmaların Bakanlık tarafından yakından takip edildiği ve titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

ARA TATİLLER İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

Öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da Bakan Tekin'in gündemindeydi. Bakan Tekin konuyla ilgili, ''Biz attığımız her adımı Bakanlık içerisinde, her genel müdürlük bünyesinde var olan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yani yapılan şeyin arzu ettiğimiz sonuçları doğurup doğurmadığı, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.