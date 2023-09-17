Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni atama sistemini anlattı! Yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki yeni mülakat sistemini anlattı. KPSS puanının yarı yarıya etkili olacağını aktaran Tekin, mülakatlarda ders anlatılmasının isteneceğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni atama sistemini anlattı! Yüzde 50 KPSS yüzde 50 mülakat
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Öğretmen atamalarında mülakat sisteminde değişikliğe gidiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında yeni mülakat sisteminin ayrıntılarını anlattı.

Bakan Tekin, atamaların yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat skoruyla yapılacağını söyledi. Mülakatlarda ders anlatılmasının isteneceğini aktardı.

- Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50... 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına "Bize ders anlatın" diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek.

Bakan Tekin, öğretmen atamalarında kayırma eleştirilerine de yanıt verdi. Mülakat sürecinde alınacak tedbirleri anlattı.

- Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu, sınav öncesi alacağımız tedbirler. Adaya da "Burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım" diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız. Kim, kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği... İdeolojik kaydırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak. Eleştiri yapan sendikalar, bazı siyasi partiler, böyle rastgele eleştiri yapacaklarına bana yazılı olarak önerilerini getirmelerini bekliyorum, niyet okumasınlar.
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