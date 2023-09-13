Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadrolar! Norm fazlası öğretmen ne demek?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına ilişkin yönetmeliğe göre okullarda yönetici ve öğretmen sayısı belirlenir. Bu sayılar neye göre belirlenir? Norm fazlası öğretmen ne demek?

OKULLARDA NORM KADRO NASIL BELİRLENİR? NORM FAZLASI ÖĞRETMEN NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda norm kadro belirlenirken ilgili yönetmelik gereği öğrenci sayısı dikkate alınır. Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu belirlenirken öğrenci sayısı 10’dan az, 20’den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik anaokulları ve ana sınıflarında açılan her şube için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir.

Sınıf öğretmeni norm kadrosu belirlenirken ilkokullarda, öğrenci sayısı 10’dan az olmamak şartıyla açılan her şube için 1 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan bir derslikli ilkokullarda öğrenci sayısı; 10-21’e kadar 1, 21 ve daha fazlası için 2, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan iki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrenci

sayısı; 10-21’e kadar 1, 21-41’e kadar 2, 41 ve daha fazlası için 3, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimi için, uygun görülen ilkokullara ayrıca 2 sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında belirtilen bu sayıda ki öğrencilerden daha fazla öğretmen olması durumunda, bu sayının üzerinde kalan öğretmen norm fazlası öğretmen olur.

İHTİYAÇ VE NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ NASIL OLUR?

Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu norm fazlası öğretmen oluşması hâlinde; bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına atanır. Öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.