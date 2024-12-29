Milli Eğitim Bakanlığından, Suriye'ye eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'de okul inşasından eğitim müfredatının oluşturulmasına kadar birçok alanda çalışma yürütecek. Ayrıca, açılacak meslek okullarıyla ekonomik kalkınmaya da destek verilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığından, Suriye'ye eğitim desteği
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Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'ye eğitim desteği verecek. Suriye'de eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlayacak. Bu kapsamda, hayırseverlerin de katkısıyla hasarlı okullar tamir edilecek, yeni okullar inşa edilecek ve derslikler donatılacak.

Bakanlık, Suriye'nin yeni eğitim müfredatının oluşturulması ve ders kitaplarının hazırlanması için de çalışma yürütüyor. Müfredat, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin ihtiyaçları ve Suriye halkının talepleri doğrultusunda güncellenecek.

Ekonomik kalkınma ve hayat standartlarının iyileşmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi ve meslek okullarının açılmasına katkı sunulacak.

Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş ortamından etkilenen öğrencilerin okula dönüşte yaşayabilecekleri zorlukların giderilmesine yönelik adımlar da atılacak. Ailelere ve çocuklara psikososyal destek verilecek.

Öğretmen ve okul yöneticilerine de destek verecek. Kapsamlı mesleki gelişim çalışması yapılacak.

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