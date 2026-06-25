Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu?
Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı YKS sınavı üzerindeyken kamuoyunda dolaşan "sınav sistemi değişiyor mu?" iddiaları ortalığı karıştırdı.
Bakan Tekin milyonları ilgilendiren o soruya yant verdi, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemiyle ilgili kamuoyunda dile getirilen düzenleme ve değişiklik iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Peki, YKS sistemi değişecek mi, yeni müfredat sınavı nasıl etkileyecek? İşte Bakan Tekin'in o açıklamaları...
BAKAN TEKİN'DEN O İDDİALARA NET CEVAP
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemiyle ilgili kamuoyunda dile getirilen düzenleme ve değişiklik iddiaları hakkında açıklama yaptı.
ınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını net bir dille belirten Bakan Tekin, bu konuda daha önce hiçbir yerde bir açıklama yapmadıklarını da özellikle ifade etti.
Gündemi yakından ilgilendiren iddialara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, ÖSYM'nin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar.”