Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı YKS sınavı üzerindeyken kamuoyunda dolaşan "sınav sistemi değişiyor mu?" iddiaları ortalığı karıştırdı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu? - Resim: 1

Bakan Tekin milyonları ilgilendiren o soruya yant verdi, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemiyle ilgili kamuoyunda dile getirilen düzenleme ve değişiklik iddiaları hakkında açıklama yaptı.

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Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu? - Resim: 2

Peki, YKS sistemi değişecek mi, yeni müfredat sınavı nasıl etkileyecek? İşte Bakan Tekin'in o açıklamaları...

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Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu? - Resim: 3

BAKAN TEKİN'DEN O İDDİALARA NET CEVAP

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Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu? - Resim: 4

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sistemiyle ilgili kamuoyunda dile getirilen düzenleme ve değişiklik iddiaları hakkında açıklama yaptı.

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Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu? - Resim: 5

ınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını net bir dille belirten Bakan Tekin, bu konuda daha önce hiçbir yerde bir açıklama yapmadıklarını da özellikle ifade etti.

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Milyonlarca öğrenci ve veli dikkat! Bakan Tekin açıkladı: YKS sistemi değişiyor mu? - Resim: 6

Gündemi yakından ilgilendiren iddialara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, ÖSYM'nin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar.”

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