Mobil onarım ekibi kurdular! 1.5 milyon lira tasarruf sağladılar

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "mobil onarım ekibi", yaz tatilinde 90 köy okulunun bakım ve onarımını yaparak yaklaşık 1,5 milyon lira tasarruf edilmesini sağladı.

Okulların bakım ve onarımlarının bütçeye yük getirmeden yapılması için İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından 2018'de elektrik, tesisat, mobilya ve kaynak ustalarından oluşan "Mobil onarım ekibi" kuruldu.



Kentteki okullarda 5 yıldan bu yana sıraları, tesisatları yenileyen, duvarları boyayan ekip, bu sene 16 Haziran'da okulların tatil olmasıyla başladıkları çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 90 köy okulunun bakım onarımını yaptı.



Eğitimin aksamaması ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için en ücra köylere kadar giden onarım ekibi, bütçeden de onarımlar için daha az para harcanmasını sağladı.

Son olarak merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyüne giden ekip, okulun kapı, pencere, sıra, masa, musluk, ampul ve prizlerin değişim ve bakımlarını yaparak binayı yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, Muş'ta 2018 yılında köy okullarının hızlıca tadilatını yapmak için "mobil onarım ekibi"ni kurduklarını söyledi.

Okullar tatil olduktan sonra, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların fiziki ortamlarını iyileştirmek amacıyla mobil ekibin çalışmaya başladığını anlatan Kıvanç, şunları kaydetti:

- Bugüne kadar yaklaşık 90 okulumuza gidildi, küçük onarımları yapıldı. Eğitim öğretime hazır hale getirildi. Bu çalışmayla yaklaşık 1,5 milyon lira tasarruf sağladık. Malumunuz Türkiye'de öğretmenlerimizin yüzde 63'ü kadınlardan oluşuyor. Kadın öğretmenlerimizin kendi okullarında bir musluğu, kapı kolunu değiştirmesi zor bir iş. Onlara yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda hem ekibimiz arızalara zamanında müdahale ediyor hem de fiziki ortamlarını da zamanında düzeltme imkanına sahip oluyor.



ARIZALARI SÜRATLİ ŞEKİLDE HALLEDİYORUZ



Mobil ekibin zorlu bölge şartlarında fedakarca görev yaptığını belirten Kıvanç:

- Ekibi, çalışmaları için tebrik ediyorum. Elektrik, su, kalorifer tesisatında meydana gelen bütün arızalara zamanında müdahale ediliyor. Okullarımız eğitim öğretime hazır haline getiriliyor. Hakikaten mobil ekibimizle ilimizde hem tasarruf sağlıyoruz hem de eğitim öğretime hazırlama anlamında fiziki ortamları iyileştiriyoruz. Süratli bir şekilde arızayı gideriyoruz. Bundan sonra da yıl içinde çalışmalarımız daha hızlı bir şeklide devam edecektir.



Mobil onarım ekibi koordinatörü Orhan Araz ise ekip olarak tüm okullara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek:

- Köy köy geziyoruz, 90 köy okuluna ulaşarak tamiratlarını yaptık. Son olarak Bozbulut Ortaokuluna geldik. Okulun eksikliklerini giderdik. Okul müdürlerinden talep gelirse arızalarını gidereceğiz. Genellikle okullarda musluk, kaynak işi, sıra, elektrik kapı kolu, öğrenci ve öğretmen masalarını yapıyoruz. Acil onarımları tamamlıyoruz.

Okul Müdürü Efkan Öztekin de okulun eksikliklerini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettikten sonra mobil ekibin çalışma başlattığını dile getirdi.

Öztekin: