MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın hangi tarihte yapılacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha önce geç başvuru süreçleri için 14 Şubat tarihi işaret edilmişti. Peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
14 Şubat tarihinin geç başvuru süreci olarak gösterildiği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın yeni tarihleri merak ediliyor. Geç başvuru sürecinin merak konusu olduğu sınav sürecinde, sınavların da ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı merak edilen konuya dair açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 2023 MSÜ geç başvuru tarihlerinin değiştirildiği duyuruldu. Daha önce 14 Şubat’ta geç başvuru işlemleri alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Yeni yapılan açıklamalarda, MSÜ sınavının hangi tarihe ertelendiğine dair güncel bilgilere de yer verildi.
TARİH ÖSYM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLDİ
Daha önce 14 Şubat’ta geç başvuru işlemleri alınacağı bilgisinin paylaşıldığı MSÜ sınavlarına dair yeni bilgiler açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınav tarihinin ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirildiği duyuruldu.
MSÜ SINAVI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ DE DEĞİŞTİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ sınav tarihinin 2 Nisan 2023 tarihine ertelendiği açıklandı. Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınavının başvuru süreçlerine dair bilgilere de yer verildi. Bu kapsamda MSÜ sınavının geç başvuru tarihinin 1 Mart ile 6 Mart 2023 olarak güncellendiği duyuruldu. Yapılan açıklamalarda ayrıca şu ifadelere de yer verildi; ‘’Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.’’ Henüz MSÜ sınavı için başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını 1Mart ile 6 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak yapabilecekler.