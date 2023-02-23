MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ SINAVI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ DE DEĞİŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ sınav tarihinin 2 Nisan 2023 tarihine ertelendiği açıklandı. Aynı zamanda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınavının başvuru süreçlerine dair bilgilere de yer verildi. Bu kapsamda MSÜ sınavının geç başvuru tarihinin 1 Mart ile 6 Mart 2023 olarak güncellendiği duyuruldu. Yapılan açıklamalarda ayrıca şu ifadelere de yer verildi; ‘’Geç başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.’’ Henüz MSÜ sınavı için başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını 1Mart ile 6 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak yapabilecekler.