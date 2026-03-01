MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ sonuç tarihi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart itibarıyla gerçekleştiriliyor. Subay ve astsubay olma hedefiyle sınava katılan binlerce aday için sonuçların açıklanacağı tarih netleşti.

Yayınlanma:
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde yapılıyor.

Gelecekte askeri öğrenci sıfatıyla üniversite eğitimi almak ve subay ya da astsubay olarak görev yapmak isteyen adaylar, bugün düzenlenen sınavda ter döküyor.

Sınav aşamasının tamamlanmasıyla birlikte binlerce adayın dikkati, sonuçların açıklanacağı net tarih ve saate çevrildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi üzerinden MSÜ sonuçlarının duyurulacağı tarih kesinleşti.

İlgili takvime göre, 1 Mart 2026 Pazar günü organize edilen sınavın sonuçları, 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edilecek.

SORGULAMA EKRANI VE YÖNTEMİ

Sınav sonuçları, dijital ortamda adayların erişimine sunulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr  internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

