MSÜ tercihlerinde son gün ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonrası başlayan tercih süreci devam ediyor.

MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Sınava katılım sağlayan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adayların tercih hakkını kullanabildiği süreçte son haftaya girildi. 25 Mart’ta başlayan Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 MSÜ tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları, 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Bu veriler dikkate alındığında, 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması öngörülüyor.