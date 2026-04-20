MSÜ tercihlerinde son gün ne zaman? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Mart'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri için süre daralıyor. Adayların tercih işlemlerini 24 Nisan Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonrası başlayan tercih süreci devam ediyor.

MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Sınava katılım sağlayan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adayların tercih hakkını kullanabildiği süreçte son haftaya girildi. 25 Mart’ta başlayan Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 MSÜ tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl 24 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçları, 24 Haziran 2025 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Bu veriler dikkate alındığında, 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması öngörülüyor.

Rakibiyle çarpışan kaleci Jonathan Klinsmann'ın boyun omuru kırıldıRakibiyle çarpışan kaleci Jonathan Klinsmann'ın boyun omuru kırıldıGündem
Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama: Eski başhekim cezaevindeGülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama: Eski başhekim cezaevindeGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
"CHP kurultayı iptal edilirse Kılıçdaroğlu makama döner"
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Alaş için kırmızı bülten talebi
Okul saldırıları sonrası sosyal medya operasyonu
İstanbul'a sağanak ve soğuk hava geliyor
Kendilerini MİT'çi diye tanıtıp 100 milyonluk vurgun yaptılar!
Ankara'da boya fabrikasında yangın
Uşak Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayacak
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? 2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zammı ne kadar olacak?
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Nisan elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Nisan elektrik kesintileri
Çalışan anneler dikkat! Düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak Çalışan anneler dikkat! Düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak