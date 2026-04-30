Müfredat değişiyor! "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hale getiriliyor

TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu, okullarda ve dijital mecralarda tırmanışa geçen zorbalık vakalarını temelden engellemek amacıyla kapsamlı bir rapor hazırladı. Eğitim sisteminden teknolojik altyapıya kadar pek çok radikal değişikliği içeren eylem planı; yapay zekâ destekli takip sistemlerinden rehabilitasyon süreçlerine kadar geniş bir yelpazede yeni önlemler öngörüyor.

DİJİTAL GÜVENLİK VE ACİL MÜDAHALE SİSTEMLERİ

Öğrencilerin maruz kaldıkları baskı ve şiddeti anlık olarak bildirebilmeleri için yeni nesil güvenlik ağları tesis ediliyor. Bu kapsamda hayata geçirilecek uygulamalar şunlardır:

Alo Zorbalık Hattı: Çocuklar, karşılaştıkları durumları telefon veya çevrimiçi platformlar üzerinden kimliklerini gizleyerek yetkililere ulaştırabilecek.

Dijital İmdat Butonu: Tablet ve telefonlara entegre edilecek bu sistemle, öğrenci tehlike anında tek bir tuşa basarak konum bilgisini anında yetkililere ve ailesine iletebilecek.

Yapay Zekâ Takibi: Zorbalık vakalarının önüne geçmek için yapay zekâ destekli takip sistemleri devreye alınacak.

EĞİTİMDE YAPISAL REFORM: ZORUNLU EMPATİ DERSİ

Zorbalığın kökenindeki sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni müfredat düzenlemesiyle "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi eğitim programına zorunlu olarak ekleniyor. Çatışma çözme tekniklerinin ders içeriklerine dahil edileceği bu dönemde, öğrencilerin çözüm süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla okul yönetimleri bünyesinde öğrenci konseyleri ve liderlik grupları kurulacak. Ayrıca, öğrencilerin kendi aralarındaki sorunları uzman gözetiminde çözebilmeleri için akran arabuluculuğu sistemi uygulanacak.

DENETİM VE REHABİLİTASYON SÜREÇLERİ

Okul içindeki fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevreleri gibi riskli noktalar; gelişmiş kamera sistemleri, nöbetçi öğretmenler ve güvenlik personeliyle kesintisiz takip edilecek. Fiziksel önlemlerin yanı sıra mahalle düzeyinde görev yapacak "çocuk dostu danışmanlar" ile çocukların doğrudan başvurabileceği erişilebilir destek noktaları oluşturulacak.

Sistem, sadece mağduru korumakla kalmayıp zorbalık eğilimi gösteren çocukların ıslahını da hedefliyor. Şiddet eğilimi tespit edilen öğrencilere; öfke kontrolü, sosyal beceri ve empati odaklı özel rehabilitasyon programları uygulanacak. Okullarda düzenli olarak yapılacak risk analizleri ve davranış kontrol listeleri sayesinde, potansiyel zorbalık vakaları erkenden tespit edilerek uzman desteğine yönlendirilecek.