O illerde okullar tatil edildi!

Olumsuz hava koşulları bölgedeki eğitim hayatını doğrudan etkiledi. Şanlıurfa ve Gaziantep'te fırtınanın yarattığı tahribatın ardından valilikler, güvenliğin sağlanması ve onarım çalışmalarının tamamlanması amacıyla okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

ŞANLIURFA’DA 4 GÜNLÜK ZORUNLU ARA

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde okul binalarında meydana gelen hasarlar nedeniyle eğitime 4 gün ara verildi. Valilik, onarım sürecinin titizlikle yürütüleceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir"

GAZİANTEP’TE 24 OKULDA TADİLAT MESAİSİ

Gaziantep genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası kent merkezi ile Nizip ilçesindeki 24 okulda hasar tespit edildi. Bazı okullarda tadilat sürerken, bazılarında ise öğrencilerin başka binalara taşınması kararlaştırıldı. Gaziantep Valiliği konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"3 Mayıs 2026 Pazar günü ilimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve ilimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak, eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılması gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir"

Her iki ilde de ekiplerin hasar gören okulları yeni eğitim haftasına hazırlamak için çalışmaları devam ediyor.