Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte başvuru şartları ve başvuru süresi

Düzenleme; öğrenci affının şartlarından başkasına tez yazdırma ve sahte diplomaya verilen adli cezalara, azami süre sonu ek sınav haklarından akademik kadro ihdaslarına kadar birçok kritik maddeyi barındırıyor.

YÖK Kanun Değişikliği’nin öne çıkan tüm detayları

1. Öğrenci Affı Şartları ve Başvuru Süreci

Kimleri Kapsıyor: Ön lisans, lisans, lisansüstü ve hazırlık dâhil kendi isteğiyle ayrılanlar veya kaydolma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar affa dâhil edildi.

Başvuru Süresi: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilgili üniversiteye başvuru yapılması gerekiyor. Hak kazananlar 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yapabilecek.

Askerlik Durumu: Birlikte olan yükümlüler, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları hâlinde aftan yararlanabilecek.

Aftan Yararlanamayacaklar: Terör, kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu imal/ticareti, sahte belge kullanımı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ihlali ile terör örgütleriyle iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler af kapsamı dışında tutuldu. Ayrıca Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri bu aftan yararlanamayacak.

2. Tez Yazdırma ve Paralı Akademik Çalışmalara Ağır Adli Cezalar

Meslekten Çıkarma ve Unvan İptali: Ücretli veya ücretsiz olarak başkasına tez, makale, kitap yazdıran ya da proje yaptıran Akademisyen ve öğrencilerin akademik unvanları ile dereceleri geri alınacak, meslekten çıkarılacaklar.

Adli Para Cezası: Tez/çalışmayı başkası adına yazan, üreten veya aracılık edenlere 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu işi meslek edinenler için ceza 10 bin günden 20 bin güne kadar uygulanacak. Parayla çalışma kullanan kişilere de 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası kesilecek.

Sahte Diplomaya TCK Engeli: Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenler TCK'nın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanacak.

3. Azami Süre Dolduran Son Sınıflara Ek Sınav Hakkı

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için intörn dönemi hariç son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanınacak.

Teorik dersi geçip uygulamalı eğitime veya intörnlüğe başlamamış/tamamlayamamış olanlara bu eğitimlerini tamamlama imkânı verilecek. (Ara sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı tanınmayacak.)

4. Üniversitelerin Açılması, Kapatılması ve Kadro İhdasları

Tüm üniversiteler YÖK kararıyla eğitime başlayacak. Fakülte, enstitü ve yüksekokullar Cumhurbaşkanı kararı ile; meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ise YÖK kararı ile kapatılabilecek.

Tıpta uzmanlık ve akademik ihtiyacı karşılamak adına 48 üniversiteye yeni profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadroları ihdas edilecek.

67 yaşını dolduran uzman tıp/diş hekimi öğretim üyeleri, ihtiyaç duyan devlet üniversitelerinde 3 yıl süreyle sözleşmeli çalışabilecek.