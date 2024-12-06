Öğrenciler ve veliler dikkat! O uygulama kaldırıldı... Artık herkes için zorunlu olacak

Okullarda serbest kıyafet ugulaması, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile sonlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde yapılan değişiklikle okullarda tek tip kıyafet zorunluluğu yeniden getirildi. 3. madde şu şekilde değiştirildi:

MADDE 3- (1) İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti; okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenir. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanır.

(2) Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemez.

(3) Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeye devam edebilir.

(4) Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı Kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olmalıdır.