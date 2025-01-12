Öğretmen adayları dikkat! KPSS kalkıyor, yeni dönem geliyor

KPSS şartının kaldırılması 1 Eylül 2025 itibariyle yürürlüğe girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre, öğretmen atamalarında KPSS şartı ortadan kaldırıldı. 1 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek yeni düzenleme, Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve diğer değerlendirme kriterlerini esas alacak. Bu tarihe kadar eski sistem geçerli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada, öğretmen alımlarında KPSS yerine farklı bir değerlendirme yönteminin kullanılacağını belirtmişti.

AGS nedir ve nasıl uygulanacak?

AGS, öğretmen adaylarının sınav sonuçlarının yanı sıra eğitim süreçlerini ve uygulama süreçlerini değerlendirmeyi amaçlayan yeni bir sınav sistemidir. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan programlara dayanacaktır. 2025 yılında iki oturumda yapılacak:

Akademik Giriş Sınavı (AGS): Sözel ve sayısal yetenek, Türkiye coğrafyası, eğitim mevzuatı gibi genel konularda 80 sorudan oluşacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Alan bilgisine yönelik 50 sorudan oluşacak

Öğretmen atamalarında puanlama nasıl yapılacak?

Yeni sistemde öğretmen adaylarının AGS puanı %50, ÖABT puanı ise %50 oranında değerlendirilecektir. Yabancı dil öğretmenlikleri için ise AGS puanı %50, YDS veya e-YDS puanı %50 oranında dikkate alınacaktır. Adayların YDS puanı, aynı yıl ve AGS’den önceki sınav sonuçlarına göre en yüksek olanı seçilerek değerlendirilecektir.

Yeni sistem aşağıdaki branşlarda geçerli olacaktır: Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, matematik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı diller (Almanca, İngilizce, Arapça vb.).