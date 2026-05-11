Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı açılıyor: MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin beklediği il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları bugün ilan ediliyor. 4-7 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan eğitimciler, yeni görev yerlerini MEBBİS üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına dair değerlendirme sürecini tamamladı.
Takvime göre, öğretmenlerin farklı ilçe ve okullarda görev alabilmek amacıyla 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği başvuruların sonuçları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Atama sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğretmenler, yeni eğitim öğretim döneminde görev yapacakları okul ve ilçeleri resmi olarak öğrenecek.
YENİ GÖREV YERİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Adaylar, il içi tayin sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilişim sistemleri üzerinden takip edebilecek. Atama kararları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden öğretmenlerin erişimine açılacak. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, atama durumlarını ve yerleştirildikleri eğitim kurumlarını sorgulama ekranından anlık olarak görüntüleyebilecek.
İLK TERCİHİNE YERLEŞEMEYENLER DİKKAT!
Yapılan ilk yerleştirme işlemleri sonucunda tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen öğretmenler için süreç devam edecek. Bakanlık, bu durumdaki adaylar için "sıra işletme" yöntemini uygulayacak. İl içi isteğe bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenler, talep etmeleri durumunda başvurularındaki ilk iki tercihlerinde yer alan eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak.
Atama sıralaması belirlenirken adayların hizmet puanları esas alınacak. Hizmet puanlarının eşitliği halinde ise öncelik sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana ve öğretmenlik mesleğine daha önce başlayana verilecek. Tüm bu kriterlere rağmen eşitliğin bozulmadığı durumlarda ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.
BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRA ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sıraya bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvim doğrultusunda süreç yaz ayları boyunca sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan programa göre; birinci sıra atamaları 3 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak ve bu atama grubundaki öğretmenler 6 Temmuz 2026'da ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.
Sürecin son aşaması olan ikinci sıra atamaları ise 13 Ağustos 2026 tarihinde sonuçlandırılacak. Bu dönemde yer değişikliği hakkı kazanan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 14 Ağustos 2026 olarak açıklandı.