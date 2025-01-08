Öğretmenler iş bırakma eylemine gidecek: Okullar tatil mi olacak?

Yapılan yüzde 11,54 oranındaki memur maaş zammı sonrasında bazı memur sendikaları eylem yapma kararı almıştır. Peki, bu eylemi gerçekleştirecek sendikalar hangileridir? İş bırakma eylemi nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında ne gibi bir gelişme yaşanacak?

Mert Sagit Mert Sagit
Öğretmenler iş bırakma eylemine gidecek: Okullar tatil mi olacak?
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Kamu kurumlarında görevli memurlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin maaşlarına yapılan %11,54 oranındaki zam, memur sendikaları tarafından geniş çapta eleştirilmiştir.

Memur sendikaları, yapılan zamla birlikte yaşadıkları kayıpların karşılanmadığını belirterek, ek zam ve refah payı talebinde bulunmuşlardı. Ancak, bu taleplerin yapılan açıklamalarla birlikte karşılanmayacağı yönündeki görüşler güç kazandığından, birçok memur sendikası 13 Ocak tarihinde eylem yapma kararı aldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, KESK, BASK, HÜR-SEN ve ASİM-SEN gibi sendikalara üye öğretmenler de bu tarihte bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Ancak, bu süreçte okulların tatil edilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

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