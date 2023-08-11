Öğretmenlerin gözü MEB'deydi! Beklenen haber Bakan Tekin'den geldi
Öğretmenlerin il içi, iller arası ve mazerete bağlı atama taleplerine Bakanlık sessiz kalmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir takvimle bütün boş normlar açılarak atamaların yapılacağını duyurdu.
Öğretmenler il içi, iller arası ve mazeret atamalarının yapılması için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirmişlerdi. Öğretmenleri sevindirecek haber Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi. Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı