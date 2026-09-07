Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği talepleriyle ilgili yeni duyuru yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden; "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmen iken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçecek olan ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2" yayımlandı.

BAŞVURULAR İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Duyuruya göre başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada ön başvurular 9-14 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Ardından 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde tercih başvuruları yapılacak.

Başvurular https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınacak.

ATAMALAR 18 EYLÜL'DE İLAN EDİLECEK

Sürecin sonunda atamalar 18 Eylül 2026'da ilan edilecek. Tebligat işlemleri ile ilişik kesme süreçleri de bu tarihten itibaren başlatılacak.

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