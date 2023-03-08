Öğretmenlerin zorunlu hizmeti ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini belirtti. Özer, "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." dedi.
Kaynak: TRT Haber
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