Öğretmenlerin zorunlu hizmeti ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini belirtti.

Öğretmenlerin zorunlu hizmeti ertelendi
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Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin 1 yıl ertelendiğini belirtti. Özer, "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber

# öğretmen
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