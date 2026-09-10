Okul kantini fiyatlarına yeni dönem zammı! Tost ve ayran kaç TL oldu? İşte 2026-2027 güncel fiyat tarifesi

Temizlik ve hijyen denetimlerinin ardından yeni dönemde geçerli olacak resmi fiyat tarifesi açıklandı. Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu, artan girdi maliyetlerine karşın veli ve öğrencilerin bütçesini gözeterek ortalama zam oranını yüzde 6,2 seviyesinde tuttuklarını duyurdu. Temel gıda maddelerinde sınırlı fiyat artışı uygulanırken suyun satış fiyatı sabit bırakıldı.

TOST VE AYRAN MENÜSÜ 130 TL'YE ÇIKTI

Öğrencilerin gün içerisinde en çok tükettiği sıcak ürün gruplarındaki yeni fiyatlar netleşti:

Kaşarlı ve sucuklu tost çeşitlerinin satış fiyatı 100 TL olarak belirlendi.

Çift malzemeli karışık tost ise kantin raflarında 120 TL etiketle yer alacak.

Bir öğrencinin standart tost ve ayran tüketimi için ödeyeceği ortalama tutarın yaklaşık 130 TL seviyesinde olacağı açıklandı.

Sandviç ve dürüm türevi pratik öğünlerde de artış oranının taban seviyede tutulmasına özen gösterildiği bildirildi.

TEMEL İHTİYAÇ SUYA ZAM YAPILMADI: 15 TL'DE KALDI

Yeni tarife kapsamında su fiyatına yönelik alınan karar veliler ve öğrenciler tarafından olumlu karşılandı:

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, suyun en temel fizyolojik ihtiyaç olması sebebiyle yeni eğitim döneminde fiyat artışına gidilmediğini duyurdu.

Okul kantinlerinde şişe suyun satış fiyatı 15 TL olarak sabit tutuldu.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA: "ZAM ORANINI BİLEREK DÜŞÜK TUTTUK"

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, yeni fiyat politikasının detaylarını paylaştı:

Okulların açılışı öncesinde fiziki şartların iyileştirildiğini, ilaçlama ve dezenfeksiyon süreçlerinin eksiksiz tamamlandığını ifade etti.

Girdi maliyetlerindeki yükselişe rağmen öğrencilerin dengeli ve erişilebilir gıdaya ulaşabilmesi adına ortalama fiyat artışını yüzde 6,2 bandında sınırlandırdıklarını vurguladı.