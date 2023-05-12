Okul öncesi eğitim hizmetleri ücretsiz mi oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ile ilköğretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre; artık okul öncesi eğitim ücretsiz olacak. Ayrıca velilerden aidat da alınmayacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Milli Eğitim Bakanlığına ait yeni bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik, okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim okullarına bazı yeni yükümlülükler getirdi. Peki bu yönetmelikte neler var? Küçük çocukların eğitime başladığı ilk mecralarda ne gibi değişiklikler oldu?
29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e baktığımızda, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim için para alınamayacağını görüyoruz. Üstelik sadece kayıt için değil. "Aidat" olarak da bilinen ve kurum ile öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik toplanan paralar da artık alınamayacak. Buna paralel olarak kurumların aidat hesapları da kapatılacak ve buradaki bakiye, okul-aile birliği hesabına aktarılacak.
ÇOCUKLARIN BESLENMESİYLE İLGİLENEN ÖĞRETMEN VE YARDIMCI PERSONEL, YEMEK İÇİN ÜCRET ÖDEMEYECEK!
Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların beslenme saatlerinden sorumlu olan öğretmenler ile yardımcı personeller, kendi yemekleri için para ödemek zorunda kalmayacaklar. Ayrıca; okulun diğer çalışanları da haftalık veya aylık olarak ödeme yaparak, kurumun yemek hizmetlerinden faydalanabilecek.
Yönetmelikteki son değişiklik ise öğrencilerin devamlılıkları ile ilgili. Buna göre; okul öncesi eğitim ve ilköğretim programına hiçbir neden belirtmeden 5 gün boyunca gitmeyen bir çocuğun velisine kısa mesaj veya e-posta ile bilgilendirme yapılacak. Okul müdürlüğü, devamsızlık süresinin 10 güne ulaşması halinde çocuğun velisine yazılı bilgilendirme yapacak.
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230512-26.htm?utm_source=webtekno