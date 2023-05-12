Okul öncesi eğitim hizmetleri ücretsiz mi oldu?

29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e baktığımızda, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim için para alınamayacağını görüyoruz. Üstelik sadece kayıt için değil. "Aidat" olarak da bilinen ve kurum ile öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik toplanan paralar da artık alınamayacak. Buna paralel olarak kurumların aidat hesapları da kapatılacak ve buradaki bakiye, okul-aile birliği hesabına aktarılacak.