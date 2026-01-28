Okula dönüşe kar engeli: Yarıyıl tatili 26 ilde uzatılabilir

Ocak ayında etkili olan kar yağışının ardından Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, pazar gecesinden itibaren yurt genelinde yağışlar etkili olacak.

ORHAN ŞEN’DEN KAR HABERİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni bir kar dalgasına dikkat çekti. Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tekrar kar geliyor. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayacak ve sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir.”

26 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre pazartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde sıralandı:

Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van.

Uzmanlar, özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirtti.

OKULLAR İÇİN TATİL İHTİMALİ

Yarıyıl tatilinin 4 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle, pazartesi günü etkili olması beklenen kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verilmesi ihtimali gündeme geldi.