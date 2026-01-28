Okula dönüşe kar engeli: Yarıyıl tatili 26 ilde uzatılabilir

Yarıyıl tatilinin 4 Şubat’ta sona ermesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Uzmanlar, pazartesi günü birçok kentte yoğun kar yağışı beklendiğini ve okulların tatil edilebileceğini bildirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Okula dönüşe kar engeli: Yarıyıl tatili 26 ilde uzatılabilir
Yayınlanma: Güncellenme:

Ocak ayında etkili olan kar yağışının ardından Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, pazar gecesinden itibaren yurt genelinde yağışlar etkili olacak.

ORHAN ŞEN’DEN KAR HABERİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni bir kar dalgasına dikkat çekti. Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tekrar kar geliyor. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayacak ve sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir.”

26 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre pazartesi günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde sıralandı:

Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van.

Uzmanlar, özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirtti.

OKULLAR İÇİN TATİL İHTİMALİ

Yarıyıl tatilinin 4 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle, pazartesi günü etkili olması beklenen kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verilmesi ihtimali gündeme geldi.

Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
İslam Memiş'ten gram altın için 11 bin lira tahmini: Elinize para geçtikçe bunu yapın!İslam Memiş'ten gram altın için 11 bin lira tahmini: Elinize para geçtikçe bunu yapın!Ekonomi
Hava durumu kar yağışı yarıyıl
Günün Manşetleri
2026'nın ilk MGK'sı bitti
Putin ve Şara Moskova'da görüştü...
Milyonlarca hap ve tonlarca madde ele geçirildi
Diyarbakır ve Manisa’da dev operasyon!
Restoranlarda o ücretler yasaklanıyor!
Kırmızı bültenle aranan 14 isim Türkiye'ye getirildi!
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
Bakan Göktaş’dan İBB kreşlerine dair açıklama...
Türkiye ile Nijerya arasında 9 yeni iş birliği
Cezaevindeki Erden Timur’un şirketine silahlı saldırı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı! Meteoroloji'den 12 il için 'sarı kod'lu uyarı!
Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu! Ev kredisinde en uygun oranlar belli oldu!
Hangi banka 32 günde ne kadar veriyor? Hangi banka 32 günde ne kadar veriyor?
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
A101'de yarın büyük gün! Koltuk ve halı yıkama makinesi raflarda A101'de yarın büyük gün! Koltuk ve halı yıkama makinesi raflarda