Okullar ne zaman açılacak? MEB ilk ders zilinin tarihini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı.
2023-2024 eğitim öğretim maratonu 11 Eylül'de başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.