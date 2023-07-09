Okullar ne zaman açılacak? MEB ilk ders zilinin tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Okullar ne zaman açılacak? MEB ilk ders zilinin tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı.

2023-2024 eğitim öğretim maratonu 11 Eylül'de başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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