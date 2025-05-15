Okullar ne zaman açılıyor? İşte yeni dönem takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Okullar ne zaman açılıyor? İşte yeni dönem takvimi
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 Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelge, 81 ile gönderildi. Takvimin paylaşılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Genelgeye göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Tüm kademelerde eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri de belli oldu. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Uyum haftası (okul öncesi ve 1. sınıf): 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
1. dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
1. dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
2. dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
2. dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 26 Haziran 2026 Cuma

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