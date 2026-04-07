Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 karneler ne zaman verilecek?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Öğrenciler ve veliler yaz tatili planları için okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvimle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi netleşti.

Buna göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler, aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

KARNELER AYNI GÜN VERİLECEK

Karne dağıtımı, okulların kapanacağı gün sabah saatlerinde yapılacak. Genellikle 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilen törenler, okul yönetimlerine göre farklılık gösterebilecek.

SINAV TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre ikinci dönem ortak yazılı sınavları da nisan ve haziran aylarında uygulanacak.

İkinci dönem birinci yazılı sınavları:

6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026
6. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
10. sınıf Matematik: 9 Nisan 2026
10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026

İkinci dönem ikinci yazılı sınavları:

7. sınıf Matematik: 2 Haziran 2026
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026

YOĞUN DÖNEMİN ARDINDAN TATİL

8 Eylül 2025’te başlayan eğitim süreci, haziran ayının son haftasında sona erecek. Öğrenciler bir eğitim yılının ardından uzun yaz tatiline çıkacak.

