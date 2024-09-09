Okullar saygı duruşu ile başlayacak! Açıklama geldi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı araç devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Tekin, şehitlerimiz için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk günü olan 9 Eylül 2024 tarihinde, bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.