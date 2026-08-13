Okullarda yeni dönem başlıyor! Öğretmenlere tek tuşla 112 ihbar hakkı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından fiziki tedbirlerin artırıldığını belirten Çiftçi, okullarda güvenliğin üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.

Hayat 112 uygulamasına 'KADES' benzeri buton

İçişleri Bakanı Çiftçi, HAYAT 112 Acil mobil uygulamasına öğretmenlere özel bir buton eklendiğini duyurdu. Uygulamanın KADES sistemine benzer bir mantıkla çalışacağını belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda güvenliği ilgilendiren istenmeyen bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşla 112'ye ihbarda bulunabilecekler. Bu ihbarlar öncelikli olarak değerlendirilecek."

Okullara 30 bin bahçe görevlisi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 30 bin bahçe görevlisinin yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte göreve başlayacağını açıklayan Çiftçi; emniyet, jandarma ve polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetim ile güvenlik tedbirlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı.