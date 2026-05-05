Okullardaki kantinler için yeni kurallar: Uymamanın cezası büyük!

Meclis’e kısa süre içinde sunulması beklenen yeni kanun teklifi, gıda politikalarında dikkat çeken değişiklikleri beraberinde getiriyor. Gıda güvenliğini ve toplum sağlığını güçlendirmeyi amaçlayan taslakta, okullarda sağlıklı beslenme konusu öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme, özellikle öğrencilerin günlük beslenmesini doğrudan etkileyen okul kantinleri ve yemekhanelerine yönelik çok kritik kurallar getirmeyi hedefliyor. Taslağa göre; okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun ürünlerin satışına izin verilecek. Bunun yanı sıra, üzerinde “okul gıdası” logosu bulunmayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak.

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLERE 2 BİN TL KANTİN DESTEĞİ

Haberin dikkat çeken bir diğer noktası ise İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulama oldu. Bu kapsamda, okula giden öğrencilere 2 bin TL’lik kantin kartı verilmesi öngörülüyor. Bu destekle çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

KURALLARA UYMAYANA AĞIR PARA CEZASI

Yeni düzenlemeyle birlikte denetimler sıkılaşırken yaptırımlar da ağırlaştırılıyor:

Un zenginleştirme şartını ihlal edenlere 500 bin TL,

Ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin TL para cezası uygulanacak.

Kurallara aykırı olduğu tespit edilen ürünlere el konulabilecek ve bu ürünler kamuya geçirilebilecek.

Ayrıca su güvenliği denetimlerinin sıkılaştırılacağı belirtilirken, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ek yaptırımlar devreye girecek. Düzenlemenin temel amacı ise çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve tüketiciyi en doğru şekilde bilgilendirmek olarak açıklandı.