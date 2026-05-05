Okullardaki kantinler için yeni kurallar: Uymamanın cezası büyük!

Okullarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını güçlendirmeyi ve gıda güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni yasal düzenleme Meclis yolunda. Hazırlanan taslak, kantinlerden yemekhanelere, maddi desteklerden ağır para cezalarına kadar geniş bir kapsama sahip.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Okullardaki kantinler için yeni kurallar: Uymamanın cezası büyük!
Yayınlanma:

Meclis’e kısa süre içinde sunulması beklenen yeni kanun teklifi, gıda politikalarında dikkat çeken değişiklikleri beraberinde getiriyor. Gıda güvenliğini ve toplum sağlığını güçlendirmeyi amaçlayan taslakta, okullarda sağlıklı beslenme konusu öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme, özellikle öğrencilerin günlük beslenmesini doğrudan etkileyen okul kantinleri ve yemekhanelerine yönelik çok kritik kurallar getirmeyi hedefliyor. Taslağa göre; okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun ürünlerin satışına izin verilecek. Bunun yanı sıra, üzerinde “okul gıdası” logosu bulunmayan hiçbir ürün kantinlerde yer alamayacak.

İSTANBUL'DA ÖĞRENCİLERE 2 BİN TL KANTİN DESTEĞİ

Haberin dikkat çeken bir diğer noktası ise İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulama oldu. Bu kapsamda, okula giden öğrencilere 2 bin TL’lik kantin kartı verilmesi öngörülüyor. Bu destekle çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

KURALLARA UYMAYANA AĞIR PARA CEZASI

Yeni düzenlemeyle birlikte denetimler sıkılaşırken yaptırımlar da ağırlaştırılıyor:

Un zenginleştirme şartını ihlal edenlere 500 bin TL,
Ambalajlı ürünlerde uyarı ibaresi bulundurmayanlara ise 200 bin TL para cezası uygulanacak.
Kurallara aykırı olduğu tespit edilen ürünlere el konulabilecek ve bu ürünler kamuya geçirilebilecek.
Ayrıca su güvenliği denetimlerinin sıkılaştırılacağı belirtilirken, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ek yaptırımlar devreye girecek. Düzenlemenin temel amacı ise çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve tüketiciyi en doğru şekilde bilgilendirmek olarak açıklandı.

10 yaşında ama 92 suç kaydı var! AVM’deki pes dedirten hırsızlık kamerada10 yaşında ama 92 suç kaydı var! AVM’deki pes dedirten hırsızlık kameradaYurt
AFAD duyurdu: Akdeniz'de depremAFAD duyurdu: Akdeniz'de depremYurt
okul kantin
Günün Manşetleri
Erakçi Hürmüz Krizini Pekin’e taşıyor
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu
Fırtına ve sağanak can aldı
Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
1.6 Milyar Liralık "Kirli Çarka" fren!
Pert araçları otobüs diye satmışlar!
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri!
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Çok Okunanlar
Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları Altında 5 haftalık düşüş serisi kırıldı: 5 Mayıs 2026 altın fiyatları
Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor? Mevduatta faiz yarışı kızıştı: 500 Bin TL’ye ayda ne kadar faiz veriliyor?
Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan! Brent Petrol 114 Dolara dayandı: Akaryakıtta fiyatlar sil baştan!
Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar Beyaz eşyada kaçırılmayacak fiyatlar
Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu! Iğdır'da arı saldırısı: 816 hayvan telef oldu!