Okulların kapanış tarihi ve 2026 yaz tatili süresi belli oldu! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? MEB tarihleri ilan etti!
Haziran ayının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Arama motorlarında en çok aranan okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek?
8 Eylül 2025'te başlayan zorlu eğitim maratonunda artık son viraja girildi. MEB çalışma takvimi ile okulların kapanış tarihi ve 2026 yaz tatili süresi resmen netlik kazandı.
Peki, bu yıl büyük yaz tatili Haziran'ın kaçında başlayacak, öğrenciler heyecanla bekledikleri karnelerine tam olarak hangi gün kavuşacak?
İşte sıraların boşalacağı o resmi gün, karne dağıtım saatleri ve tatil planı yapacaklar için tüm detaylar...
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 resmi eğitim-öğretim yılı takvimine göre, bu yıl okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarında düzenlenecek olan geleneksel törenle karnelerini teslim alacaklar. Bu tarih itibarıyla yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi resmen başlamış olacak.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Öğrencilerin heyecanla beklediği gün yaklaşırken dağıtım saatleri de merak konusu oldu.
Okullarda karne dağıtımları genellikle okul yönetimlerinin planlamasına bağlı olarak saat 10.00 ile 11.00 arasında gerçekleştirilmektedir.
MEB 2026-2027 OKUL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki döneme ait 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimini henüz resmen ilan etmedi.
Ancak bakanlığın her yıl uyguladığı standart takvim düzeni göz önüne alındığında, okulların Eylül 2026'nın ikinci haftası (muhtemelen 14 Eylül 2026 Pazartesi) itibarıyla yeniden kapılarını açması bekleniyor.