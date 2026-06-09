Okulların kapanış tarihi ve 2026 yaz tatili süresi belli oldu! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? MEB tarihleri ilan etti!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 resmi eğitim-öğretim yılı takvimine göre, bu yıl okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarında düzenlenecek olan geleneksel törenle karnelerini teslim alacaklar. Bu tarih itibarıyla yaklaşık 3 ay sürecek olan büyük yaz tatili dönemi resmen başlamış olacak.