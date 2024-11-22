ÖSYM, 2024 YDS/2 sonuçlarını duyurdu!

ÖSYM Başkanlığı, 2024-YDS/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ÖSYM, 2024 YDS/2 sonuçlarını duyurdu!
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3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) sonuçları, 22 Kasım 2024 itibariyle saat 10:30’dan itibaren erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecekler.

ÖSYM, 2024-YDS/2 sınav sonuçlarının açıklandığını şu şekilde duyurdu:
"3 Kasım 2024 tarihinde yapılan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sonuçlara 22 Kasım 2024 saat 10:30’dan itibaren erişebilecektir."

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