ÖSYM, 2026 DUS, STS diş hekimliği ve e-TEP sınav sonuçlarını açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), nisan ayında uygulanan e-TEP, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarının sonuçlarını adayların erişimine sundu. Değerlendirme ve itiraz sürecinin ardından Temel Bilimler Testi'ndeki iki sorunun cevap şıkkında değişikliğe gidildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Ankara merkezli olarak yürütülen ve binlerce adayın katılım sağladığı mesleki yeterlilik ve uzmanlık sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
25 Nisan tarihinde uygulanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/2) ile 26 Nisan tarihinde düzenlenen 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ve 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
SINAV KİTAPÇIĞINDAKİ İKİ SORUYA DÜZENLEME
Sınavların uygulanmasının ardından madde analizleri incelenerek cevap anahtarlarının kontrolleri sağlandı. Adaylardan gelen itirazların uzman heyetlerce bilimsel açıdan değerlendirilmesi neticesinde 2026-DUS 1. Dönem ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarında bazı düzeltmeler yapıldı.
Alınan karara göre, Temel Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 9 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine karar verildi. Aynı kitapçıkta bulunan 33 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabı ise "E" olarak güncellendi.
SONUÇ SORGULAMA EKRANI ERİŞİME AÇILDI
Değerlendirme işlemlerinin ve soru iptallerine ilişkin güncellemelerin sisteme işlenmesiyle birlikte adayların puan hesaplamaları son şeklini aldı.
Sınava katılım sağlayan adaylar, elde ettikleri sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşıyor.
Sisteme giriş işlemleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifreleri kullanılarak gerçekleştiriliyor.