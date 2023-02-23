ÖSYM açıkladı: O sınav ertelendi
Daha önce 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart'a ertelendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.
Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.
Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.
İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
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