ÖSYM açıkladı: O sınav ertelendi

Daha önce 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart'a ertelendi.

ÖSYM açıkladı: O sınav ertelendi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.

 Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.

İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. 

# ösym
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