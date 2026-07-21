ÖSYM Başkanı açıkladı! 2026-YKS sonuçları erişime açıldı (YKS Sonuç Sorgulama Ekranı)

Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi. Adaylar sınav sonuçlarını "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
ÖSYM Başkanı açıkladı! 2026-YKS sonuçları erişime açıldı (YKS Sonuç Sorgulama Ekranı)
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20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026-YKS’nin madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve yapılan itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT);

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorusunun iptal edilmesine karar verildi.
Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? KILAVUZ YAYIMLANACAK

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak. Yayımlanacak olan kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği bilgisi yer alacak. Ayrıca tercih tarihleri, tercih sürecinin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak adaylara sunulacak.

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