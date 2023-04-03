ÖSYM yayımladı: İşte MSÜ 2023 soruları ve cevapları

2 Nisan 2023 Pazar günü düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı %10'luk kısmı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM AİS üzerinden MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleyebilecek. Puan hesaplaması yapılırken her ders kendi içinde değerlendirmeye alınacak olup sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre; MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ