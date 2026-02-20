Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Sınavı ne zaman? ÖGG sınavı saat kaçta?

Özel Güvenlik Görevlisi adaylarının beklediği sınav tarihi netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 takvimi doğrultusunda 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak saat 10.00’da başlayacak.

ÖGG SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Sınav süresi adayın gireceği kategoriye göre değişiyor:

Silahlı sınav: 100 genel soru + 25 silah bilgisi sorusu olmak üzere toplam 125 soru için 150 dakika

Silahsız sınav: 100 genel soru için 120 dakika

Silah farkı sınavı: 25 silah bilgisi sorusu için 30 dakika

Ek süre verilmeyecek.

Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 20 dakikası içerisinde salonu terk edemeyecek.

SINAVDA KAÇ SORU VAR?

Yazılı sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Her soru 1 puan değerinde olacak ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.

Silah farkı sınavına giren adaylara ise 25 adet silah bilgisi sorusu sorulacak. Bu sınavda her soru 2 puan olacak ve toplam 50 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Silah farkı eğitimi almış adaylar yalnızca silah bilgisi sorularını yanıtlayacak.