Özel okul ücretleri uçtu! Bakın 2024'te fiyatları kaç lira oldu

LGS sonradında özel okul ücretleri vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi ile diğer liselerin özel okul fiyatları bu haberde yer alıyor. 2024'te artan özel okul ücretleri ile yeni fiyatlar aşağıdaki gibidir.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ UÇTU

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 982 bin 335 TL

SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi 975 bin TL

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 417 bin TL

Özel İtalyan Lisesi 300 bin TL

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 953 bin 180 TL

Özel Alman Lisesi 905 bin TL

İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 750 bin TL

Özel Tarsus Amerikan Koleji 736 bin TL

Saint Benoit Fransız Lisesi 890 bin TL

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 862 bin TL

aint Michel Fransız Lisesi 833 bin TL

Özel İzmir Amerikan Koleji 775 bin TL.