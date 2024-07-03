Özel okul ücretleri uçtu! Bakın 2024'te fiyatları kaç lira oldu
LGS sonrası öğrenciler ve veliler özel okul ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Özel okul ücretleri 2024'te uçtu. Bakın özel okul fiyatları kaç liradan başlıyor...
LGS sonradında özel okul ücretleri vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi ile diğer liselerin özel okul fiyatları bu haberde yer alıyor. 2024'te artan özel okul ücretleri ile yeni fiyatlar aşağıdaki gibidir.
ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ UÇTU
İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 982 bin 335 TL
SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi 975 bin TL
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 417 bin TL
Özel İtalyan Lisesi 300 bin TL
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 953 bin 180 TL
Özel Alman Lisesi 905 bin TL
İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 750 bin TL
Özel Tarsus Amerikan Koleji 736 bin TL
Saint Benoit Fransız Lisesi 890 bin TL
Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 862 bin TL
aint Michel Fransız Lisesi 833 bin TL
Özel İzmir Amerikan Koleji 775 bin TL.